На три года вперёд: чем хорош новый керченский бюджет?

В Керченской администрации во вторник прошли публичные слушания по обсуждению проекта городского бюджета на 2018 год, а также на плановый период 2019-2020 годы. Керчане, желающие принять участие в слушаниях могли присылать до 27 ноября письменные заявки, чтобы на встрече высказывать свои мнения и иметь возможность голосовать. Судя по количеству пришедших на обсуждение проекта бюджета – можно сделать вывод о том, что горожан не очень волнует бюджет. 12 человек зарегистрированных участников и 12 слушателей (в том числе и СМИ).

В повестке дня первым делом заслушали доклад о доходах и расходах бюджета, который подготовила начальник финансового управления керченской администрации Галина ПЛУЖНИКОВА.

Специалист отметила, что в прошедшие бюджетные периоды Республика Крым интегрировалась в финансовую систему РФ – и с 2018 года нормы формирования бюджета полуострова будут такими же как и в Российской Федерации.

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Проект бюджета сформирован на три года, по мнению экономистов, это повысит обоснованность планирования бюджетных расходов, позволит заключать муниципальные контракты на три года или на весь срок реализации муниципальных программ, что будет способствовать более эффективному расходованию бюджетных средств.

Доходы бюджета Керчи на 2018 год

4 миллиарда 61 миллион 208 тысяч 800 рублей.

На последующие два года: 3 миллиарда 230 миллионов 696 тысяч 400 рублей и 2 миллиарда 749 миллионов 808 тысяч 600 рублей.

Расходы бюджета Керчи на 2018, 2019, 2020 годы

Расходы бюджеты по годам определены в объеме доходов, а это значит, что бюджет сформирован без дефицита.

В структуре расходов наибольший удельный вес оставляют муниципальные программы развития образования, реализация ключевых инвестиционных проектов и социальная защита населения.

Образование

Общий объём бюджетных средств – на 2018 год и 2019 годы – более 1 миллиарда ежегодно

строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений: 2018 год – 6 миллионов рублей, 2019 год – свыше 44 миллионов рублей, 2020 год – свыше 78 миллионов рублей

средняя заработная плата работников учреждения образования – 20 тысяч 120 рублей

Впервые предусмотрены средства на питание в общеобразовательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья – ежегодно на эти цели будут выделятся по 1 миллиону 759 тысяч рублей.

на организацию питания планируется направить: в 2018 году – 54 миллиона 872 тысячи, в 2019 году – 55 миллионов 400 рублей, в 2020 году – 53 миллиона 939 тысяч рублей.

Также предусмотрены средства на реализацию мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, на установку и поддержание систем пожарной безопасности, обустройство спортивных площадок, военно-патриотическое воспитание молодёжи, трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учёбы в летний период время.

ЖКХ

Расходы в 2018 год – более 870 миллионов рублей, в 2019 году – более 71 миллиона, и на 2020 год – более 71 миллиона рублей.

Предусмотрен ежегодный темп роста тарифов на тепловую энергию (4%) и на электроэнергию (3%).

капитальный ремонт жилого фонда: 2018 год – 7,5 миллионов рублей, 2019 – 8,5 миллионов, 2020 год – 8,5 миллионов рублей.

проведение мероприятий по содержанию и благоустройству городских территорий: 2018 год – 46 миллионов, 2019 год – 36 миллионов, 2020 год – 36 миллионов

строительство объектов газотранспортной системы газопроводов: в 2018 году – более 11 миллионов рублей

выполнение проектно-изыскательских работ и получение заключений Госэкспертизы по объектам

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значений по улице Гаспринская, крепость Керчь в 2018 году – более 8 миллионов

проведение государственной экспертизы на завершение строительства третьей очереди троллейбусного движения. В 2018 году выделят почти 1,5 миллиона рублей

проведение работ по ремонту и содержанию действующей сети автомобильных горождских дорог – 2018 год – 25 миллионов рублей , в 2019 – более 25 милионв и в 2020 – 28 миллионов рублей

Культура

2018 год – свыше 158 миллионов рублей, 2019 год – свыше 150 миллионов рублей, свыше 151 миллионов рублей

Физическая культура и спорт

Общий объём расходов ДЮСШ – на 2018 год – более 7 миллионов рублей

средняя заработная плата работников школы по футболу – 17 тысяч 199 , 19 160 рублей – тренеры

средства на выполнение проектно-изыскательных работ и получения заключений Госэкпертизы

строительства ФОКа на улице Ерёменко 9 – свыше 5 миллионов рублей

расходы на обустройство спортивных площадок для выполнения комплекса ГТО – свыше 7 миллионов ежегодно

Социальная политика

Расходы: на 2018 год – 787 миллионов рублей, 2019 год – свыше 800 миллионов рублей, 2020 год – 826 миллионов рублей

Проект бюджета в изложенном варианте прошёл экспертизу в Министерстве финансов РК, контрольно-счётной комиссии, прокуратуре – получены положительные заключения. с полным проектом на сайте городском совета.

Предложенный проект бюджета вынесут на рассмотрении сессии городского совета без изменений и дополнений.



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