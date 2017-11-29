На три года вперёд: чем хорош новый керченский бюджет?

В Керченской администрации во вторник прошли публичные слушания по обсуждению проекта городского бюджета на 2018 год, а также на плановый период 2019-2020 годы. Керчане, желающие принять участие в слушаниях могли присылать до 27 ноября письменные заявки, чтобы на встрече высказывать свои мнения и иметь возможность голосовать. Судя по количеству пришедших на обсуждение проекта бюджета – можно сделать вывод о том, что горожан не очень волнует бюджет. 12 человек зарегистрированных участников и 12 слушателей (в том числе и СМИ).
В повестке дня первым делом заслушали доклад о доходах и расходах бюджета, который подготовила начальник финансового управления керченской администрации Галина ПЛУЖНИКОВА.
Специалист отметила, что в прошедшие бюджетные периоды Республика Крым интегрировалась в финансовую систему РФ – и с 2018 года нормы формирования бюджета полуострова будут такими же как и в Российской Федерации.
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Проект бюджета сформирован на три года, по мнению экономистов, это повысит обоснованность планирования бюджетных расходов, позволит заключать муниципальные контракты на три года или на весь срок реализации муниципальных программ, что будет способствовать более эффективному расходованию бюджетных средств.
4 миллиарда 61 миллион 208 тысяч 800 рублей.
На последующие два года: 3 миллиарда 230 миллионов 696 тысяч 400 рублей и 2 миллиарда 749 миллионов 808 тысяч 600 рублей.
Расходы бюджеты по годам определены в объеме доходов, а это значит, что бюджет сформирован без дефицита.
В структуре расходов наибольший удельный вес оставляют муниципальные программы развития образования, реализация ключевых инвестиционных проектов и социальная защита населения.
Общий объём бюджетных средств – на 2018 год и 2019 годы – более 1 миллиарда ежегодно
Впервые предусмотрены средства на питание в общеобразовательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья – ежегодно на эти цели будут выделятся по 1 миллиону 759 тысяч рублей.
Также предусмотрены средства на реализацию мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, на установку и поддержание систем пожарной безопасности, обустройство спортивных площадок, военно-патриотическое воспитание молодёжи, трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учёбы в летний период время.
Расходы в 2018 год – более 870 миллионов рублей, в 2019 году – более 71 миллиона, и на 2020 год – более 71 миллиона рублей.
Предусмотрен ежегодный темп роста тарифов на тепловую энергию (4%) и на электроэнергию (3%).
2018 год – свыше 158 миллионов рублей, 2019 год – свыше 150 миллионов рублей, свыше 151 миллионов рублей
Общий объём расходов ДЮСШ – на 2018 год – более 7 миллионов рублей
Расходы: на 2018 год – 787 миллионов рублей, 2019 год – свыше 800 миллионов рублей, 2020 год – 826 миллионов рублей
Проект бюджета в изложенном варианте прошёл экспертизу в Министерстве финансов РК, контрольно-счётной комиссии, прокуратуре – получены положительные заключения. с полным проектом на сайте городском совета.
Предложенный проект бюджета вынесут на рассмотрении сессии городского совета без изменений и дополнений.