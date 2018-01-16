На трёх керченских улицах сегодня не будет воды

Сегодня на трёх улицах Керчи будет отсутствовать водоснабжение. Об этом сообщают в керченском Водоканале.

Из-за аварийных работ на водоводе Д-150мм по улице Бувина 3, на водоводе Д-100мм по улице Вишнёвая 1, а также на водоводе Д-100 мм по улице Героев с 9:00 до 16:00 не будет воды – говорится в сообщении предприятия.

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В Водоканале приносят извинения за причинённые неудобства, населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды.

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