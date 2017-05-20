На Украине начались протесты против запрета «Вконтакте»

Запретив российские социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники», Украинские политики сами себя загнали в тупик. Кроме того, в Киеве уже начали проходить акции протеста против законопроекта.

Так, порядка 50 студентов вышли с транспарантами к зданию администрации Порошенко. Они требовали объяснить, почему был введен этот запрет и отмечали, что это сильно бьет по свободе слова в Украине. Объяснений они естественно не добились.

Но участники митинга не собираются останавливатьсяи будут проводить новые акции протеста, до тех пор, пока не будут услышаны.

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Ранее, Госдеп США также осудил закон о запрете российских соцсетей. В ведомстве отметили, что Украина должна найти способ защитить украинцев от «российской агрессии» без ущемления свободы слова.

Напомним, до 1 июня все интернет-провайдеры Украины должны перекрыть доступ к соцсетям «Вконтакте» и «Одноклассники», а также ряду других интернет-ресурсов.

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