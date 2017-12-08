На улице Блюхера в Керчи приступили к строительству нового дома

На улице Блюхера 25 началось строительство домов для депортированных граждан. Эта первая стройка в Керчи для лиц данной категории.
Пока же здесь проходят подготовительные работы – строительный участок огорожен забором, установлены вагончики для строителей. В скором времени начнётся разработка грунта в котлован. Вокруг объекта для удобства местных жителей вокруг объекта сделают тротуары.
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Более 70 семей (граждан из числа депортированных в годы Великой отечественной войны, возвратившихся после реабилитации в Крым) заселятся в восьмиэтажный дом уже следующей зимой.
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