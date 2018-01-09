На улице Буденного ограничат движение транспорта

В связи с проводимыми ремонтными работами дорожного полотна по улице Буденного с 10 января в течение 3-4 дней будет ограничено движение транспорта по участку от кольца по Индустриальному шоссе до пересечения с улицей Блюхера.

Обращаем внимание жителей города, что объезд общественного транспорта будет осуществляться по следующим схемам движения:

Маршрут № 26 Направление с Ж/д вокзала: Марат 5-Ворошила-Блюхера-Буденного-шоссе Героев Сталинграда-далее по маршруту. Направление с Аршинцево: Шоссе Героев Сталинграда-Буденного-Блюхера-Ворошилова-Марат 5-далее по маршруту.

Маршрут № 19 Направление с ЗЖБИ:шоссе Героев Сталинграда-Буденного-Блюхера-Ворошилова-Марат 4-далее по маршруту. Направление от МКСК: Марат 4-Ворошила-Блюхера-Буденного-шоссе Героев Сталинграда -далее по маршруту.

Маршрут № 31 – движение транспорта будет осуществляться через ул. Ворошилова, по схеме движения маршрута № 23.

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Администрация города просит жителей проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дорожного покрытия, а владельцам транспорта выбирать альтернативные маршруты движения.

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