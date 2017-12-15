На улице Буденного появится новый асфальт

В Керчи продолжается ремонт дороги по улице Буденного. Сегодня здесь уже появится новый асфальт. Монтаж бордюров завершен.

Дорогу по улице Буденного продолжают ремонтировать. Заказчиком работ выступает компания Упрдор «Тамань».

Сегодня участок от дорожного кольца на Индустриальном шоссе и до перекрестка с улицей Блюхера подготавливают к укладке уравнивающего слоя асфальта. Движение автомобилей организованно по одной полосе.

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Ранее заместитель главы Администрации Николай ЗОТОВ сообщал – эту дорогу должны сделать до 10 декабря. Но уже тогда было отмечено, что подрядчик не успевает в срок.

К концу декабря планируется закончить ремонт дороги на улице Буденного.

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