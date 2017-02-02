Работники «Крымтеплокоммунэнерго» приступили к ремонтно-восстановительным работам теплотрассы в районе ул. Буденного, 7. Об этом сообщает глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев на своей странице в соцсети.

«На время устранения аварии два дома отключены от теплоснабжения. Порыв тепловой трубы произошёл вчера. Но чтобы не оставлять людей без отопления в холод, было принято решение отложить работы до повышения температуры воздуха. Сегодня погодные условия позволили начать работу», — комментирует Владимир Подлипенцев.

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Напомним, еще одна серьёзная авария по ул. Кирова произошла вечером 31 января. Сотрудникам «Крымтеплокоммунэнерго» пришлось осуществлять противоаварийные работы в течении ночи.

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