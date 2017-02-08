В Керчи ЖКХ проводят санитарную обрезку деревьев. Срезанные ветви по несколько дней не убираются и лежат во дворах и на проезжей части, мешая свободному передвижению прохожих и водителей.

По дворам улицы Горького уже на протяжении недели проводят санитарную обработку территории. Работники ЖКХ срезают сухие, болезненные, гнилые и сломанные ветви, а также удаляют пни и порослевые побеги, которые повисли над проводами.

«Удаляются только те части, которые представляют опасность для людей или несут вред для рядом растущих растений», — заверяют работники ЖКХ.

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Работники ЖКХ облагораживают территорию — это радует. Но не стоит забывать и про детали. После работ территорию засорённую ветвями и пнями следует незамедлительно расчистить, чтобы не засорять город и не мешать передвижению местных жителей.

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