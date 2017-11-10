На улице Кирова произошло ДТП

В последнее время в Керчи регистрируется пугающее количество дорожно-транспортных происшествий. Очередная авария произошла вчера, 9 ноября, на улице Кирова.

ДТП при участии двух легковых автомобилей произошло по улице Кирова в районе дома 28. В 17:20 водитель автомобиля «Шкода Октавия» 1975 г.р.,выезжая с прилегающей территории на улицу Кирова не предоставил преимущество в движении в результате чего совершил столкновение с автомобилем «ЗАЗ 1102» под управлением гр-на 1954 г.р., который двигался по ул. Кирова со стороны ул. Фурманова в направлении ул. М. Еременко.

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В результате ДТП пострадал: пассажир автомобиля «ЗАЗ 1102» 1954 г.р. Диагноз: закрытый перелом со смещением правого плеча. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

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