На улице Мирошника ДТП

В Керчи на перекрестке улиц Мирошника и Полевая, столкнулись два автомобиля. Пострадали только машины.

Возле керченского ДОСАФ авария. Белая «копейка» врезалась в желтый автомобиль марки «Лифан».По данным пассажиров, виноват водитель отечественного автомобиля. Съезжая с второстепенной дороги он не заметил помеху. При столкновении транспортных средств люди не пострадали.

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Сейчас движение на перекрестке затруднено. Участники аварии ожидают сотрудников ГИБДД.

Напоминаем, в Керчи резко увеличилось количество ДТП за последний месяц. Уделите особое внимание своей безопасности на дорогах.



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