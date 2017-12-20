На улице Пирогова в Керчи ДТП

Сегодня в Керчи на улице Пирогова возле аптеки произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передают очевидцы, пострадавших нет.

Журналистам КерчьИНФО стало известно, что пожилая женщина на автомобиле Nissan ехала влево, непонятно, куда двигался водитель на автомобиле Priora, однако врезался в два дерева. По словам очевидцев, сотрудники ГАИ проехали мимо места проишествия.

Читайте: ГИБДД «кричит» керчанам о соблюдении правил на дорогах

В ДТП никто не пострадал. Автомобили находятся на проезжей части. Движение немного затруднено, пробки пока нет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

