На велике по Керчи

В Керчи становится все теплее, а значит скоро можно будет смело «расчехлять» велосипед и ехать в путешествие по Керченскому полуострову. Редакция КерчьИНФО предлагает вам небольшую подборку самых популярных веломаршрутов по мнению керчан и гостей города.

Тмутараканские степи

Этот маршрут подойдет для неопытных велосипедистов, любящих романтику. Ориентировочное время в пути — 4 дня, за это время велосипедисты проедут порядка 85 километров. Этот маршрут идеально подходит для новичков, так как на нем нет резких подъемов и высоких гор, зато на нем полно красивых оврагов и балок.

Начинается маршрут с Генеральских пляжей, которые до сих пор являются дикими со своей уникальной природой. Далее путь лежит по морскому побережью до грязелечебного озера Чокрак. Именно на Чокраке рекомендуется сделать привал.

В предпоследний день маршрута включено посещение Булганакских вулканов и Аджимушкайских каменоломен.

Под конец прочувствуйте древнюю историю таинственного Царского кургана и грандиозной крепости Ени-кале, гора Митридат, с которой открывается потрясающая панорама Керчи, а древняя церковь Иоанна Предтечи – станет достойным завершением велоэкскурсии.

М11: Ленино-Щелкино-Казантип-Генеральские пляжи-Керчь

Группа «Веломаршруты Крыма» предлагает аж 5-дневный маршрут.

Керченский полуостров и азовское побережье. Маршрут очень приятный. Катится легко. Леса практически нет, но песчаные пляжи до горизонта. Местами очень безлюдные, местами просто перенасыщено достопримечательностями. Генеральские пляжи, целебное озеро, музеи, грязевые вулканы. Ехать стоит однозначно, будет интересно!

Организаторы пятидневный маршрут протяженностью 115 километров и постепенным набором высоты в 590 метров.

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Велосипедные походы по Крыму: советы от керчан

А вот что керченский велолюбитель Петр ГЛАВАТСКИХ рассказал о наиболее интересных направлениях на Керченском полуострове по сторонам света:

Южное направление

Нимфей, Героевка, 29-я батарея, озеро Тобечик, мыс Такиль, Китей, Кызаульский маяк, Опук, Кояшское, озеро, Узунларское озеро. Длина маршрута зависит от физподготовки.

Северо-восточное направление

Еникале, Еникальский маяк с прилегающей территорией (бухты на побережье, страусиная ферма, еникальский грязевой вулкан, гора Хрони).

Северное направление

Аджимушкай, Темир-гора, Большой вал, мыс Тархан, грязевые вулканы (Булганакское сопочное поле).

Северо-западное направление

мыс Зюк, Чокракское озеро, гора Ташкалак с комплексом каменоломен, Генеральские пляжи, Новоотрадное, Нижнезаморское, Казантип. Опять-таки кто что осилит.

Западное направление

Митридатский гребень (интересный, но пока не популярный маршрут).

Петр планирует подробно описать все маршруты, но на это нужно время. Также он планирует составить Большую Керченскую тропу по аналогии с Большой севастопольской тропой и Крымской тропой.



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