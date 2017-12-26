На Верхнем Солнечном изменилось движение транспорта

На дороге возле остановки «Верхний Солнечный» движение транспорта изменилось – со вчерашнего вечера там стоят предупреждающие знаки объезда.

Теперь, чтобы проехать в сторону Аршинцево водители объезжают по ранее закрытой правой полосе (несколько недель эту полосу асфальтировали – прим.ред.). Скоро, видимо, приступят к асфальтировке правой полосы. По направлению из Аршинцево, на этом участке также нужно проехать соответственно дорожному знаку.

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Рабочей техники и дорожников на проезжей части журналисты КерчьИНФО не увидели (поэтому подробности выяснить не удалось) – скорее всего работы ведутся в ночное время. Движению автомобилей нововведения, на удивление – не мешают, утренних пробок ни сторону Аршинцево, ни в обратную сторону – нет.

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