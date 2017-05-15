На въезде в Керчь перевернулся грузовик

Вчера вечером на выезде из Керчи перевернулся грузовик. Как сообщают керченские водители, движение автотранспорта организовали по грунтовой дороге.

Дорожно-транспортное происшествие случилось предположительно из-за скользкого дорожного покрытия.

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Трассу на въезде в Керчь на время перекрыли. На месте работали сотрудники ГИБДД и автокран.

В результате ДТП пострадали: 49-летний водитель – открытый перелом левой голени и 36-летний пассажир – закрытый краевой перелом правой пяточной кости.

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