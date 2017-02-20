На вопросы по капремонту ответит ЕИРЦ

В Керчи появился отдел единого информационно-расчётного центра. Керчане смогут получить необходимую консультацию по капремонту и исправить ошибку.

Единый информационно-расчётный центр (ЕИРЦ) начал функционировать в Керчи по адресу ул. Голощапова, 14. На данный момент сотрудники отдела предоставляют информацию по квитанциям относительно капитального ремонта.

«Многим керчанам приходят квитанции по капремонту с ошибками. Именно мы их исправляем. Например, ошибки в фамилиях, вопросы по сумме и прочее», — рассказал сотрудник керченского отдела ЕИРЦ.

Пока ещё в центре продолжаются работы по благоустройству помещения. Ведь в офисе нет интернета и даже местного телефона. Это делает работу специалистов не полной, однако приём уже происходит. За первые дни работы, в центр обратилось 15 человек.

Многие керчане, которые получили в январе квитанцию на капремонт, могли заметить пометку — ЕИРЦ. Это значит, что теперь эта организация производит начисления по данной услуге.

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«Пока мы консультируем лишь по квитанциям по капремонту. Однако вскоре к перечню услуг прибавится и отопление, вода и коммунальные услуги», — отмечает специалист.

Для исправления ошибки в квитанции необходимо: заявление (с указанием ошибки), копия паспорта, СНИЛС, право на собственность на квартиру.

Справка. ЕИРЦ — единый информационный ресурс, обеспечивающий сбор, обработку, накопление и хранение информации с целью оперативного расчёта ежемесячных платежей потребителей на основе реальных объёмов потребления жилищно-коммунальных услуг.

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