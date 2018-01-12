На Ворошилова аварийная замена трубы теплоснабжения

Сегодня в Керчи в домах по улице Ворошилова будет холодно. Произошел порыв трубы системы водоснабжения.

По улице Ворошилова производят аварийную замену трубы системы теплоснабжения. Работы ведутся в районе 12-ой школы.

Рабочие отмечают, что в домах на этом участке пока циркулируется вода по общедомовой системе. Но температура будет падать.

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Аварийные работы закончат сегодня к вечеру. Керчан просят отнестись с пониманием к данной ситуации.

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