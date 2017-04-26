На Ворошилова снова ДТП

Сегодня, 26 апреля на Ворошиловском кольце снова произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкновение произошло между микроавтобусом FIAT и легковым автомобилем NISSAN.
По предварительной информации, NISSAN двигался по главной дороге. Водитель микроавтобуса не пропустил легковушку. Удар был такой силы, что NISSAN развернуло. У легкового авто оказалось вывернуто колесо.
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На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
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