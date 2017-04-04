На выезде из Керчи наносят разметку: затруднено движение

На выезде из Керчи сотрудники дорожной службы наносят разметку на проезжую часть. На месте работает специальная техника.

В связи с этим на данном участке дороги затруднено движение.

Напомним, эта дорога тщательно ремонтировалась осенью 2016 года.

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Многие керчане и гости нашего города неоднократно жаловались на качество дорожного полотна на въезде в Керчь, которое длительный период времени находилось не просто в «плачевном», а в «ужасающем» состоянии. Тысячи автомобилей с отдыхающими много лет подряд в Керчи встречали ямы и ухабы. Поэтому новость о ремонте очередного участка трассы стала настоящим событием для водителей.

За ремонт дорожного покрытия на выезде из Керчи взялись капитально. Круглосуточно на данном участке работала тяжёлая техника. Компания «Крыммагистральстрой», в свою очередь, расширила часть дорожного покрытия, поэтому трасса шире той, которая была.

Однако наступление холодов и осадки остановили работников и на протяжении нескольких месяцев автомобилисты передвигались по неразмеченной дороге.



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