На выплату за первого ребёнка в Крыму претендуют почти 8 тысяч семей

Завтра в Госдуме РФ рассмотрят законопроект в первом чтении о выплате для семьи на рождении первого ребёнка. В Крыму на данную выплату могут претендовать почти 8 тысяч семей.



Как отметил глава Республики Крым на своей странице в социальной сети Facebook Сергей АКСЁНОВ с 2018 года на территории Крыма будут действовать новые элементы поддержки: «Законопроект подразумевает выплаты семьям, у которых после 1 января 2018 года родится первый ребенок, либо семьям, которые после 1 января усыновят первого ребенка. Выплата будет осуществляться из федерального бюджета на ребенка до полутора лет».

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Глава Республики отметил, что данная сумма является дополнительной выплатой и составит более 10 тысяч рублей. В Минтруда и социальной защиты Крыма прогнозируют, что в следующем году почти 8 тысяч семей Крыма могут претендовать на данную выплату. Когда закон одобрят, подробная информация о деталях получения, опубликуют на сайте профильного министерства.

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