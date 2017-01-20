В выходные дни в Керчи погода будет стоять пасмурная с большой вероятностью выпадения снега с дождём.

В субботу и воскресение средняя температура воздуха ожидается +3…. +6°C. Будет наблюдаться высокая облачность.

21 января в течении дня прогнозируется почти безветренная погода. А в воскресение порывы северо-восточного ветра дойдут до 10, 8 м/с.

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Вероятно, что из-за этого могут быть сбои в графике паромной переправы. Актуальные новости о ее работы можно узнать на сайте KerchINFO.com.

Несмотря на большие ветра и пасмурность, отчаиваться не следует, поскольку, уже в начале следующей недели синоптики обещают ясную погоду.

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