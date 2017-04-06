На выходных Керчь займется спортом

Конец недели в городе будет на редкость спортивным. В основном, соревнования будут проходить в честь Дня Победы и Дня освобождения Керчи.

Так, уже завтра, 7 апреля, в 14-00 на стадионе им. 50-летия октября пройдет муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» соревнования по легкой атлетике.

Суббота на спортивном календаре отмечена двумя мероприятиями. В 13-00 на стадионе им. 50-летия октября начнется открытый турнир по стрельбе из лука посвященный Дню освобождения города-героя Керчь от немецко-фашистских захватчиков. Турнир продолжится и в воскресенье.

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А в 14-00 В санатории «Москва-Крым», а точнее на территории бассейна «Дельфин» посоревнуются пловцы. Там пройдет Открытый Чемпионат г. Керчи по плаванию в категории «мастер», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В воскресенье, 9 апреля, во дворце спорта «Судостроитель» пройдет блицтурнир по шахматам, посвященный Дню освобождения г. Керчи.



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