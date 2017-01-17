Стремясь с наибольшей эффективностью использовать имеющиеся производственные мощности завод «Залив» максимально загрузил свои достроечные набережные, предоставив места для зимнего отстоя судам танкерного флота российских судовладельцев, сообщает пресс-служба завода.

В этом межнавигационном периоде завод принял их рекордное количество: к уже имеющимся на «Заливе» плавсредствам прибавилось 11 нефтеналивных судов, а также пять баржебуксирных составов.

По информации отдела портовых услуг, основными причинами такой востребованности стали, прежде всего, погодные условия (местный сильный ветер и низкие температуры в Таганрогском заливе и на Дону), которые с одной стороны, не позволили судам произвести своевременную выгрузку в Керченском проливе, а с другой – не дали им вернуться в места базирования.

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— Вовремя оценив сложившуюся ситуацию, мы провели переговоры с судовладельчески ми компаниями Москвы, Санкт-Петербурга , Ярославля и Ростова-на-Дону, а также направили коммерческие предложения всем местным агентирующим компаниям, — говорит начальник отдела Алексей Романика, — результатом этого стали заключенные договора и столь высокая загрузка заводских набережных.

В течение ближайших трех месяцев суда будут находиться на отстое в заводской бухте, принося «Заливу» более пяти млн. руб. ежемесячного дохода.

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