Наблюдатели из Керчи порыбачили в водах Арктики

Наблюдатели российских рыболовецких суден предоставили отчеты о рыбном прилове в водах Арктики. Три русских судна «Угулан», «Спарта» и «Палмер» занимались рыбным промыслом в водах Тихого океана.

Сегодня в 14:00 в актовом зале керченского филиала «ЮгНИРО» представители экипажа трёх российских суден рассказали о керченском рыболовстве в Арктике. Три судна «Угулан», «Спарта» и «Палмер» вернулись из рейса рыболовецкого промысла, где были по программе научного наблюдения и предоставили отчётность о проделанной работе.

Российские судна занимались рыболовством в промысловых участках Роса и Амуцино. Всего в Тихоокеанских водах рыбачило 16 суден, из которых 8 было российских. Хронология рейсов суден длилась с ноября по январь месяц.

Наблюдатели доложили о ледовой обстановке в водах Арктики, о размерах рыбного улова, о выполнении плана программы по мечению рыбы. Исследователи рассказали о том, что судна проходили через ледовые перемычки с помощью панорамного видеообзора снятого квадрокоптером. Иногда ледовые перемычки были настолько толстые, что судна их проходили по три дня.

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Помимо рабочих моментов у экипажа рыболовецких суден был и досуг, они купались в водах тропика в Фиджи и весело отметили Новый год.

Во время отчёта все наблюдатели высказали своё мнение, что не очень довольны уловом. Был создан ряд определённых проблем, виной тому кое-где плохая организация и слабоподготовленный экипаж.

Будем надеяться, что следующие рейсы наших рыболовецких суден пройдут более успешно. Рабочий экипаж будет лучше подготовлен и российские судна вернутся домой с богатым рыбным уловом.

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