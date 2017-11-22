Начальник керченского ЖКХ провел прием граждан

Начальник Керченского управления жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав КАРПОВ провел встречу с горожанами. Керчане рассказали о проблемах, связанных с работой муниципальных управляющих компаний.

Изначально планировалось, что на встречу приедет заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ Евгений АДАМЕНКО. Однако, выяснилось, что он сегодня находится в Симферополе на служебном задании.

Вячеслав Олегович пообещал керчанам разобраться во всех вопросах лично.

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В ходе беседы, начальник управления ЖКХ делал звонки руководителям коммунальных предприятий и выяснял, почему предоставленная ранее информация о проделанной работе не соответствует действительности. Керчане приносили фотографии для того, чтобы показать причины обращения.

Так, например, жители многоквартирного дома расположенного по адресу Олега Кошевого 18, рассказали о многочисленных проблемах – течь кровли, засорение вентиляционных каналов, и многое другое.

Вячеслав Олегович обратил особое внимание на заявление жительницы этого же дома Галины Николаевны:

«Я живу на 4 этаже.С потолка течет. В квартире 89 (она расположена над квартирой Галины Николаевны прим. ред.)постоянно меняются квартиранты. Хозяйка проживает в Нижнем Новгороде уже 15 лет.До прошлого года она не появлялась, а квартиранты сами контролировали ремонт ливневки. В итоге, получилось, что ливневку соединили с канализационной трубой!», – рассказала керчанка.

Также, она пояснила, что теперь канализационная система не справляется с основной задачей. Из за этого постояно забивается колодец. Галина Николаевна показала фотографии той самой ливневки.

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Вячеслав Олегович был удивлен, увидев такую странную систему. Поэтому, уже завтра, директор МУП КП «Аршинцево» Эдуард ЗАДОРОЖНЫЙ должен лично приехать по данному адресу и разобраться во всех вопросах.

Керчане обращались с вопросами по благоустройству дворов и улиц, а также уделили внимание заброшенным стройкам и свалкам. Все проблемы начальник управления ЖКХ берет под личный контроль.

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