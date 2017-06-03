Начальник народного ополчения Ленино избил таксиста, дело не возбуждено

Инцидент, произошедший еще 24 мая, но обнародованный только сейчас, равнодушным оставить не может. Произошел он в Ленинском районе Крыма. Начальник народного ополчения Ленинского района Константин РЕМЕННОЙ избил при свидетелях таксиста, который якобы подрезал несколькими минутами ранее машину, где ехал сам РЕМЕННОЙ, а за рулем была его дочь.

Видео с регистратора факт подрезки не подтверждает. Тем не менее, начальник ополчения, догнав таксиста, принялся избивать его, размахивая удостоверением, прямо на главной улице райцентра. Удары сыпались один за одним, а когда таксист, извинившись, сказал, что он не видел, кто был за рулем, ополченец начал избивать его еще сильнее, – сообщает Крыминформ.

В полицию пострадавший обратился вечером того же дня, однако, даже побои снимать никто не взялся, а участковый вообще написал «отказную». Потерпевший обратился в больницу, где ему сделали уколы от давления и для обезболивания. От госпитализации он отказался.

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На следующий день, в адрес таксиста начались угрозы как от самого Константина РЕМЕННОГО, так и от его коллег ополченцев, кроме того, знакомые таксисты, передавали «приветы» от ополченцев и рекомендовали все забыть.

Сам же РЕМЕННОЙ рассказал следствию о том, что водитель такси, после того, как ему было сделано устное замечание, принялся оскорблять командира ополчения и нецензурно выражаться, чем и спровоцировал драку, однако запись видеорегистратора опровергает эти слова, поскольку ни одного браного слова таксистом произнесено не было. Пострадавший намерен отстаивать свои права в суде.

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