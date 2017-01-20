Рабочие приступили к строительству транспортной развязки на трассе «Новороссийск-Керчь». Об этом стало известно из пресс-службы администрации Анапы.

Строительство транспортной развязки с многоуровневой системой на трассе А-290 «Новороссийск-Керчь» перешло в активную фазу. В 26 км от Анапы рабочие подготавливают площадку для старта проекта.

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Отметим, что в выше указанный проект из бюджета Российской Федерации был инвестирован 1 миллиард рублей. Заказчиком проекта выступило ФКУ «Упрдор «Черноморье»

Напомним, что автомобильная дорога федерального значения А–290 «Новороссийск — Керчь» на данный момент пересекает Керченскую паромную переправу, однако в 2019 году, когда Керченский мост будет функционировать траектория маршрута изменится: трасса пройдет через косу Тузла.

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