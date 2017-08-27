Начался морской этап транспортировки ЖД арки Керченского моста

Плавучие опоры приняли на себя вес железнодорожной арки Крымского моста: конструкция весом более чем в 6 тысяч тонн поднята со вспомогательных опор на пирсах и теперь удерживается только плавучими опорами. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Погрузка прошла штатно. Подписан итоговый акт технической готовности арочного пролёта к транспортировке. Фактически мостостроители передали арку морякам, которые теперь доставят ее на фарватер для дальнейшего подъёма на фарватерные опоры Крымского моста.

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Через некоторое время начнётся вывод плавсистемы из «ковша» у керченской технологической площадки — на лебедках с помощью свайных якорей и якорных тросов. Затем будет сформирован буксирный ордер, и далее плавсистема с помощью буксиров пойдёт к створу моста.

При входе в фарватер Керчь-Еникальского канала плавсистема остановится параллельно оси моста – примерно в километре от фарватерных опор. Произойдёт переформирование буксирного ордера, и они фактически начнут «подталкивать» плавсистему к створу моста.

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Оставшиеся 300 метров перед заведением в створ плавсистему «подтянут» с помощью свайных якорей, якорных тросов и другого специализированного оборудования.

Плавсистема будет заведена в створ между фарватерными опорами с максимальным суммарным зазором до 65 см и фиксируется якорными тросами.

Морской этап операции по транспортировке железнодорожной арки будет проходить в течение всего дня 27 августа. Далее начнётся этап подъёма арки на фарватерные опоры. В целом весь цикл морской операции может занять до 72 часов.

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