Начался подъем железнодорожной арки Керченского моста на фарватерные опоры

Начался подъем железнодорожной арки Керченского моста на фарватерные опоры. К завершению операции арка окажется на высоте в 35 метров от поверхности воды. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Около 21:00 произошел «отрыв» арочного пролета от плавучих опор, удерживавших его минувшие сутки. На данный момент конструкция удерживается на весу только высокопрочными тросами, протянутыми к ней от 16 домкратов, установленных наверху фарватерных опор. Расстояние между низом арки и плавучими опорами сейчас составляет около 1 метра (и около 10 метров от воды).

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После того, как арочный пролет будут выдержан в таком положении на весу, и специалисты еще раз проверят работу грузоподъемного оборудования, операция по подъему продолжится.

Расчетная скорость движения – около 5 метров в час. Работы продолжатся в течение всей ночи.

Подъему предшествовала многочасовая подготовительная работа. После заведения плавучих опор в створ моста строители закрепили по краям арки «пряди» высокопрочных тросов, протянутых от домкратов. В каждой из «прядей» более 40 тросов, то есть поднимают арку на высоту с помощью почти 700 тросов. Грузоподъемность каждого домкрата – 650 тонн, так что, несмотря на вес арки в 6000 тонн, строители обеспечили 40-процентный запас по подъемным механизмам.

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Затем на каждый из домкратов поэтапно передавалась нагрузка: сначала 50 тонн, затем она была доведена до 100 тонн. В процессе передачи нагрузки строители постоянно контролировали положение тросов в «прядях». Высокопрочные нити должны лежать один к одному, единой ровной связкой, без перекручивания. Это обеспечивает надежность работы домкратной системы. Полностью выровняв положение тросов в «прядях», строители продолжили передавать нагрузку на домкраты, пока не произошел расчетный «отрыв» арочного пролета от плавучих опор.

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