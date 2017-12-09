Начато строительство седьмого участка «Тавриды»

Вчера, 8 декабря, в селе Верхнесадовое под Севастополем прошла торжественная церемония открытия строительства очередного участка трассы федерального значения «Таврида».

Как рассказал журналистам ТАСС губернатор Севастополя Дмитрий ОВСЯННИКОВ, новый участок трассы не будет доходить до черты города. «Тавриду» с Севастополем соединит уже следующий, восьмой участок.

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«Сегодня открывается строительство седьмого участка трассы «Таврида», в 2018 году будут проведены земляные работы, подготовка земляного полотна, проведение всех работ по археологии, по обезвреживанию, если понадобится, от снарядов времен Великой Отечественной войны, компания размещает свои мощности до конца I квартала 2018 года, около 300 человек будет работать», – сказал на открытии строительства участка трассы губернатор Севастополя Дмитрий ОВСЯННИКОВ. Об этом пишет ТАСС.

В целом, окончание возведение седьмого и восьмого участков планируется на 2020 год.

Протяженность участка, к работе над которым только вчера приступили строители, составит 13, 25 км, а стоимость работ -12 000 000 000 рублей.

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