Над Керченским мостом запрещено летать ниже километра

На Керченским проливом установлена зона ограничения полетов. Об это сообщает соответствующее распоряжение Минтранса РФ.
Министерство транспорта РФ ввело запрет на полеты ниже одного километра над Керченским проливом, где производится строительство моста в Крым. Данное распоряжение было введено для обеспечения безопасности в ходе стройки века.
Так, ограничение распространяется на полёты каких-либо воздушных судов и дронов на высоте до 1 тысячи метров (1 км). Ширина территории – 3 км, протяженность – вся длина моста, то есть немногим более 19 км.
Читайте: Вся правда о строительстве Керченского моста (видео)
Важно отметить, что на деятельность авиакомпаний и представителей малой авиации запрет не окажет негативного воздействия.
Однако существует вероятность, что запрет сохранится и после введения в эксплуатацию моста.
Запрет действует круглосуточно.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: