Нагоняй от Аксёнова: «Управляющие компании провести через мелкое сито»

Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ подводя итоги приёма граждан в Керчи дал городским властям несколько поручений. В числе которых – проверка исков от муниципальных предприятий, больших очередей в многофункциональные центры и уборка городских улиц.

Главе керченской Администрации Сергею БОРОЗДИНУ глава полуострова поручил провести служебное расследование: «Я сегодня переговорил с МВД и прокуратурой, договорились, что мы в мировом суде запросим информацию о тех делах, которые были инициированы МУПами, управляющими компаниями в отношении граждан. Я уверен, что мы здесь найдем систему – в том смысле, что на свою плохую работу внимания не обращают, а с граждан стабильно требуют деньги всеми известными способами. Все управляющие компании провести через мелкое сито, определить, как они оказывают услуги. И еще раз, коллеги: хамство в этом случае будет приравнено к воровству».

Читайте: Что инспектировал в Керчи глава Крыма?

Сергей АКСЁНОВ возмутился тем, что управляющие компании подают на керчан в суд: «Люди за 80 лет, говорят: «Мы из больницы в суд ходим». Это чушь, по-другому сказать не могу – отношение наплевательское!».

Также глава полуострова остался недоволен ситуацией с очередями в керченские многофункциональные центры. По его поручению в городе до апреля 2018 года появится новый модульный МФЦ на 34 окна. Центр будет располагаться на улице Генерала Петрова (сейчас в Керчи работает два офиса «Мои Документы» на Кирова 5 и Кирова 17 – прим.ред.).

Читайте: Минздрав Крыма узнал о проблемах керченской медицины

Сергей АКСЁНОВ подчеркнул необходимость повышения качества уборки в городе. Так, уборка мусора вокруг баков практически не осуществляется.

Комментируя изношенность дорожного покрытия в городе, Сергей АКСЁНОВ сообщил, что часть дорог в Керчи будет отремонтирована в 2018 году.

На встречу с крымскими министрами пришло более 500 керчан, среди более 700 вопросов, которые были озвучены республиканским чиновникам, самыми волнующими стали проблемы ЖКХ, благоустройства города и работы управляющих компаний.

Граждане жаловались и на нежелание водителей общественного транспорта перевозить льготные категории граждан. «Перевозчики действуют стандартно. Совместно с прокуратурой и МВД необходимо навести порядок. Водители видят инвалидов и пенсионеров на остановке общественного транспорта и быстрее стараются проехать, чтобы их не брать. Это массово», – пояснил Глава Крыма.

В целом приездом в Керчь Сергей АКСЁНОВ остался доволен: «Инспекция в Керчи окончена. В целом впечатления хорошие, люди правильно понимают и оценивают сложившуюся ситуацию, однако, как всегда, много вопросов, которые вызывают справедливое возмущение граждан» – сообщил он на своей странице в социальной сети Facebook.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

