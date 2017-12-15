Найден похититель кабеля из Молодежного парка

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по г.Керчи установлен подозреваемый в хищении электрокабеля в Молодежном парке культуры и отдыха г.Керчи. Часть похищенного изъята у подозреваемого.

Установлено, что в ночь с 9 на 10 декабря в парке, где осуществляется реконструкция, неизвестный похитил 270 метров электрокабеля, предназначенного для подключения электроконструкций. Сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался безработный, ранее судимый 40-летний местный житель.

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Полицейскими изъято у подозреваемого 140 метров похищенного кабеля, порезанного на кусочки от 1 до 3 метров. Как пояснил злоумышленник, путем сжигания оплетки из похищенного кабеля он извлекал медь для дальнейшей ее продажи.

Остальную часть похищенного мужчина, с его слов, продал. Вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделом дознания отдела полиции №2 УМВД России по г.Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей – до лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи

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