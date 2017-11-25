Наказан виновник трагического столкновения яхты и катера в Керченском проливе

В водах Керченского пролива 10 июня 2017 года произошло трагическое столкновение катера и яхты. В результате происшествия погибло двое, еще четверо были госпитализированы. О том, какое наказание ожидает виновника столкновения, – читайте в материале КерчьИНФО.

Как сообщал сайт КерчьИНФО летом 2017 года, промысловый катер «Стелс – 007» столкнулся с прогулочной яхтой «Солярис». В результате столкновения погибли два человека, а восемь керчан получили травмы, четверым из которых понадобилась госпитализация. Среди пострадавших оказалась и беременная женщина, у которой в результате аварии был сломан позвоночник.

На данный момент полностью закончилось расследования данного дела, а виновник происшествия – капитан катера – предстал перед судом.

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Как сообщает издание «Комсомольская правда», Керченский городской суд приговорил капитана катера «Стелс – 007» к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двум пассажирам, крупный ущерб, а также смерть двух лиц.

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