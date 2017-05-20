Нанимайте на работу молодежь — деньгами помогут

Предпринимателей Керчи и Крыма собираются финансово простимулировать ради того, чтобы они нанимали на работу молодых специалистов, только закончивших университеты.

Однако компенсировать стажировку будут лишь тем предпринимателям, которые сами изъявят готовность набирать на работу молодых специалистов. В данный момент формируется список организаций, которым будут выделяться средства для компенсации стажировки будущих работников.

Читайте: Долги по-керченски: как вернуть заработанное

Средства будут компенсироваться Центром занятости населения, на основе договора, заключенного с предпринимателями. В свою очередь, молодой спец должен за полгода зарекомендовать себя как ответственный работник. Отмечается, что сумма компенсации будет составлять порядка 50% от минимальной ставки оплаты труда

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

