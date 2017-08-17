Напавший на керченского медицинского работника оказался шизофреником

В апреле 2017 года в Керчи было совершено нападение на сотрудника скорой медицинской помощи. В ходе расследования выяснилось, что преступник психически нездоров.

Было установлено, что в апреле 2017 года после получения вызова и прибытия по месту сотрудник скорой медицинской помощи подвергся нападению со стороны 28-летнего жителя города.

Медицинский работник получил тяжкие ножевые ранения в область грудной клетки и живота. Вследствие проникающих ранений у парня была задета печень.

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На данный момент установлено, что покушавшийся на жизнь медицинского сотрудника страдает шизофренией и на момент нападения находился в состоянии невменяемости, прокуратурой города уголовное дело направлено в суд вместе с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера.

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