В центре Керчи прошла праздничная программа «Светлый праздник Рождества». Керчанам представили театрализованную сценку и угостили вкусной сдобой.

На главной площади города сегодня, 7 января, состоялось народное празднование всеми любимого Рождества. Погода поспособствовала тому, чтобы на площадь Ленина пришло большое количество людей. Парковочных мест в центре города было не найти.

Читайте: В Керчи прошли «Рождественские встречи»

Жители и гости города с семьями пришли посмотреть на праздничную программу, подышать свежим воздухом и разделить радость Рождества с окружающими.

Присутствующим показали театрализованную сценку рождения Христа. На сцене выступили детские творческие коллективы города с тематическими песнями. Желающие смогли принять участие в интересных конкурсах, а детвора водила хороводы.

Читайте: С великим праздником Рождества, крымчане!

Параллельно с действом, которое проходило на сцене, керчан угощали сдобными булочками и рождественскими кексами. Всего было роздано 1200 лакомств.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

