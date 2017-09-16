Народный опрос: «За что мы любим Керчь?»

Сегодня Керчь отмечает свой День рождения. Журналисты сайта КерчьИНФО вышли на улицы города и узнали у керчан, за что они любят свой город.

К слову сказать, ни одни из тех, кого мы попросили ответить на вопрос, не отозвался негативно о городе-герое Керчь. Керчане – настоящие патриоты своего героического города. Каждый из них может сказать: «Керчь – это мой город!»

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