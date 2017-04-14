Нарушителей правил парковок будет ловить спецтехника

Крым получил спецтехнику для фиксации нарушений правил парковки. Специальные комплексы «паркон» будут вести фото и видеофиксацию на территории полуострова.

Благодаря этим комплексам, планируется улучшить ситуацию, которая происходит сейчас с движением общественного транспорта. Кроме того будут выявляться те, кто паркуется на переходах, или автобусных остановках, – сообщает Крымская газета со ссылкой на пресс—службу министерства транспорта Крыма.

В ведомстве отмечают, что эти меры направлены не на повышение количества штрафов, а именно на разгрузку ситуации на дорогах Крыма. Количество комплексов «паркон», поставленных в Крым насчитывает 15 штук.

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Комплексы фото и видеофиксации «паркон» устанавливаются в патрульных машинах. Они фиксируют нарушения правил парковки и сохраняют доказательства для дальнейшего розыска нарушителя по федеральной базе.



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