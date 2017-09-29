Нашумевший “КРЫМ”: страшная история современности

Не могу не поделиться своими впечатлениями о новом художественном фильме, рассказывающем о Крымской весне и революции на “Майдане” от лица двух главных героев.

Естественно, как патриот до мозга костей, я пошла смотреть кино в первый день показа. По традиции прихватила разных вкусностей, ожидая лирическую историю о любви и политике. Но, скажу я вам, все лакомства убрались в сумку в первые минут 15 фильма. Дальнейший просмотр был на одном дыхании, со слезами на глазах и комом в горле.

Создатель фильма Алексей ПИМАНОВ сумел коротко и точно собрать основные события 2014 года, показав трагедию судеб. Соглашусь с мнением некоторых, что не все моменты будут понятны зрителям, не знающим истории “Крымской весны”, но я говорю за себя, поэтому все фрагменты пришлось заново пропустить через сердце.

Вроде художественный фильм – красивые лирические, романтические и, в некоторых местах, даже эротические фрагменты любви двух молодых людей… НО! мне запомнилось ни это.

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Я снова ощутила тот страх непонимания что происходит в стране, откуда столько агрессии у “майданутых”, страх растерянности, что будет дальше…страх ожидания войны! С нарастанием напряженности в фильме, вновь ощутила прилив злости, когда убивали стоящих “Беркутов”, когда подло, как шакалы, напали на крымские автобусы с людьми…когда угрожали “научить быть украинцами”. Середина фильма для меня была тяжелой, потому что я все это помню, чувствую до сих пор.

Отдельно хочу сказать про игру актеров. Главные герои фильма, держащие оборону по две стороны баррикад, сумели передать эмоции любви и ненависти, жалости и злости, тоски и равнодушия. Ведь именно так и было в украинских семьях, которые разбила революция “Майдана”.

Спасибо за игру дорогому Геннадию Яковлеву. Именно в 2014 году мне удалось лично познакомиться с этим хорошим человеком, замечательным актером и, внимание, керчаниным. Была рада видеть в фильме настоящего мужчину, который, как и во время Крымской весны, снова встал на защиту Родины.

Не буду рассказывать, каким придумал режиссер финал для своего фильма, чтобы всем было интересно посмотреть. Хочу лишь добавить, что именно концовка фильма меня разочаровала – не хватило эмоций, чувств… Так, чтобы досмотреть и зарыдать. Зато, заставляет задуматься!

Моя оценка фильму: 5. Я с удовольствием пересмотрю ленту еще пару раз.

Вероника Котькова

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