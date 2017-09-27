Насколько доступен Крым для инвалидов?

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является Президент Российской Федерации Владимир Путин, провели мониторинг «За доступную среду!» в Республике Крым. Итоги проведенной работы и выработанные предложения общественники представили в ходе круглого стола с участием представителей региональных органов исполнительной власти, городских администраций и общественных организаций инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Как рассказали представители ОНФ, мониторинг проводился в Симферополе, Саках, Керчи, Феодосии и Ялте. В рамках мониторинга проводился опрос людей с ограниченными возможностями здоровья и проверялась доступность объектов повседневной жизни инвалидов.

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Участие в мониторинге приняли люди с ограниченными возможностями здоровья I группы инвалидности (колясочники и незрячие), в том числе – инвалиды с детства. В итоге были детально проанализировано более 25 маршрутов в 5 городах, которыми постоянно пользуются местные инвалиды.

Большинство инвалидов, принявших участие в опросе, самостоятельно занимаются ежедневными домашними делами и ходят за покупками. Респонденты не посещают кружки и секции, при этом участвуют в работе общественных организаций, общественных советов и партий.

Как отметил активист ОНФ Максим Нырков, большинство инвалидов считают ключевым маршрутом путь в медицинское учреждение из дома. Второй по необходимости маршрут – получение услуг в организациях розничной торговли (магазины, супермаркеты, универмаги и аптеки). Также важными составляющими жизни многих инвалидов является: получение государственных услуг в органах социальной защиты населения и других органах государственной власти, в МФЦ, отделениях пенсионного фонда, отделениях фонда социального страхования, в центрах занятости и учреждениях медико-социальной экспертизы. Кроме того, высоко востребовано получение транспортных услуг на общественном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры.

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«По итогам рейда мы получили следующие результаты: в Керчи и Ялте инвалиды низко оценивают доступность жилых домов, положительным считают данный пункт в Симферополе и Феодосии, а доступным – в Саках. Тротуары, бордюры и пешеходные переходы оцениваются как недоступные, пользоваться ими крайне затруднительно или невозможно по всему Крыму. Частично доступными являются остановки общественного транспорта и сам общественный транспорт в Керчи и Феодосии, доступным его назвали инвалиды Симферополя, хотя даже тут все зависит от человечности водителя, а слабо доступным – Сак и Ялты»,- рассказал член регионального штаба ОНФ Станислав Забаштанов. При этом, во всех случаях вокзалы оцениваются как недоступные. Высоко оценивается доступность социальных и медицинских объектов в Симферополе и Керчи, средне – в Феодосии и Саках.

В ОНФ подчеркнули – большинство людей крайне редко считают проверенные объекты полностью доступными. В целом инвалиды в Крыму отмечают большое количество не соответствующих нормативам элементов «доступной среды» – спусков, пандусов, кнопок вызовы и др. Также общественники выявили проблемы с недоступностью территорий, прилегающих к уже обустроенным социальным и медицинским учреждениям, что связано с раскоординированостью действий муниципальных и республиканских властей. В итоги чтобы попасть в полностью обустроенный для инвалидов объект, людям приходятся пытаться преодолевать участки с полностью разбитым или отсутствующим асфальтом и заросшими дорожками. По итогам встречи эксперты Народного фронта проинформировали органы власти о подобных случаях вблизи больниц, учебных заведений, МФЦ и социальных аптек. Представители властей пообещали проработать каждый из случаев и принять меры к обеспечению полноценной доступности объектов.

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