Настоящее лето в Керчь придет в начале рабочей недели

Как сообщили журналистам сайта KerchINFO в керченском гидрометеорологическом бюро, завтра в Керчи ожидается солнечная и теплая погода.
Днем температура воздуха будет колебаться в районе +23..+25 градусов, ночью до +13 градусов тепла.
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Ветер 6-11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Вода в Керченском проливе 5 июня прогреется до 20-25 градусов.
Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает о том, что температура воздуха на полуострове в ближайшие дни прогреется до 30-32 градусов тепла.
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