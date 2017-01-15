В современном мире спорт занял отдельную нишу. Многие приобретают абонементы в тренажерный зал, кто-то записывается на групповые занятия, а кто-то просто старается придерживаться диеты. Так или иначе, сложно найти человека, который бы хоть раз в жизни не хотел преобразить свою фигуру.

Керчанка Наталья Першко несколько лет назад перешла от слов и фантазий к действию, и ни разу об этом не пожалела. Сегодня она не просто обладательница завидных форм, но и организатор спортивного ВВ проекта, который помогает десяткам парней и девчонок приблизиться к мечте.

— Наталья расскажите, как Вы пришли в спорт?

— Пришла на подобный проект, только он назывался Мисс бикини (2 сезон)! Точнее не пришла, а привёл меня мой муж. Я тогда была неуверенной в себе девушкой с кучей комплексов и предрассудков, да ещё и в ужасной физической форме (улыбается, — ред). В финале стала серебряной призёркой. Была просто счастлива, поскольку не ожидала даже попасть в тройку! На Кубке Крыма в этом же сезоне вошла в шестёрку лучших! Ну и понеслось…больше не могу жить без этого вида спорта!

— Были ли у Вас моменты, когда хотелось все бросить? Было ли желание сдаться?

— Нет, желания бросить не было, на удивление, мне всё нравилось. Я просто воспринимала это как приключение, как вызов: справлюсь или нет? Перепады настроения конечно были. Я совру, если скажу, что мне давалось всё легко, но цель поставлена и её надо было достичь (улыбается, — ред).

— Как спорт изменил Вашу жизнь?

— Спорт изменил мою жизнь кардинально, я уже не могу без спортзала. Любой спорт дисциплинирует. У меня появилось много новых знакомых, единомышленников, людей, которые поддерживают и переживают за меня в период подготовки к соревнованиям, следят за моими успехами. Это приятно, я уже не могу по-другому. На каждой подготовке хочется сделать форму лучше, чем в прошлый раз. Хочется удивить людей, поскольку чувствуешь ответственность перед теми, кто за меня болеет.

— Что для Вас самое сложное в спортивной жизни?

— Сложно совмещать работу, спортивную подготовку и семью, но я справляюсь (улыбается, — ред).

— Что самое приятное?

— Приятное? Наверное, это выход на сцену, свет софитов, запах грима, выбор и пошив купальника, блеск страз. Волнение. Кстати, мой купальник до выхода на сцену не видит даже муж (смеется, — ред.)!

— Что Вы можете сказать (пожелать, посоветовать) человеку, который хотел бы похудеть (подкачаться, несколько скорректировать фигуру), но никак не решается это делать, а откладывает это на потом?

— Советую всем, кто желает увидеть своё тело прекрасным, идти в ВВ проект. Это, конечно, колоссальная работа над собой, титанический труд, но в проекте они будут не одни, с ними будут единомышленники и опытные тренера, а это очень мотивирует.

ВВ проект — это практически 100% прекрасный результат при условии полной самоотдачи. Шикарная возможность начать меняться сейчас, а не с «понедельника».

— Как пришла идея создания ВВ проекта?

— Так как я президент федерации бодибилдинга Керчи, популяризация этого вида спорта для меня на первом месте. К тому же это действительно отличная возможность изменится, ведь самостоятельно обычному человеку парой не хватает мотивации, знаний, а порой банального пенка. Собралась прекрасная команда специалистов и просто не равнодушных к спорту людей, которые помогают реализовывать наш проект.

— Были ли обнаружены какие-либо ошибки/недочеты в ходе первого сезона ВВ проекта? Если да, то какие, и будут ли они исправлены во втором сезоне?

— Ошибки и недочёты конечно были, и они непременно будут исправлены во втором сезоне.

— Общаетесь ли Вы с победителем прошлого сезона? Следите ли за его успехами на спортивном поприще?

— Да, обязательно общаемся, и не только с победителями, но и со многими участниками ВВ проекта. За успехами не слежу, так, как сезон только начнётся, но уверенна, что они обязательно порадуют нас успехами в весеннем соревновательном сезоне 2017 года.

Всем девочкам и ребятам желаю сделать «бомбезную» форму, ну и только побед! Пусть этот сезон будет удачным!

— Назовите 10 главных ошибок начинающего спортсмена (худеющего или, того, кто только начинает ходить в зал).

— Итак:

1. Занятие без тренера

2. Голодание.

3. Тяжёлые, запредельные веса

4. Мышцы после каждой тренировки должны болеть

5. Долгие и частые тренировки

6. Недосыпание

7. Тренировки во время болезни

8. Пренебрежение разминкой

9. Много разговоров и селфи, мало дела

10. Неравномерное распределение упражнений

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