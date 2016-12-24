Приглашаем в магазин натуральных продуктов для здоровья и красоты всей семьи. Растворись в гармонии с природой!
Мы поможем вам подобрать оптимальные оздоровительные программы для себя и своих близких, а так же натуральную косметику и средства по уходу.
Вас ждут новогодние бонусы и подарки от нашего магазина! Каждому покупателю бесплатная регистрация и в подарок ДИСКОНТНАЯ КАРТА клиента.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: https://ru.siberianhealth.com/ru/?ref=4744167
Наша группа в ВК: https://vk.com/siberian_health_kerch_armyansk
Группа в Одноклассниках https://ok.ru/groupsiberianhealthkerch
Телефоны для связи:
+7 978 067 88 65
+7 978 830 60 55
Наш адрес: г.Керчь, ул.Ленина 42 (бывшее кафе «Уют»)
Мы желаем Вам здоровья и долголетия!
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