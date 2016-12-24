Сибирское здоровье Керчь

Приглашаем в магазин натуральных продуктов для здоровья и красоты всей семьи. Растворись в гармонии с природой!

Мы поможем вам подобрать оптимальные оздоровительные программы для себя и своих близких, а так же натуральную косметику и средства по уходу.

Вас ждут новогодние бонусы и подарки от нашего магазина! Каждому покупателю бесплатная регистрация и в подарок ДИСКОНТНАЯ КАРТА клиента.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: https://ru.siberianhealth.com/ru/?ref=4744167

Наша группа в ВК: https://vk.com/siberian_health_kerch_armyansk

Группа в Одноклассниках https://ok.ru/groupsiberianhealthkerch

Телефоны для связи:
+7 978 067 88 65
+7 978 830 60 55

Наш адрес: г.Керчь, ул.Ленина 42 (бывшее кафе «Уют»)

Мы желаем Вам здоровья и долголетия!

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Сибирское здоровье Керчь
Сибирское здоровье Керчь
Сибирское здоровье Керчь
Сибирское здоровье Керчь
Сибирское здоровье Керчь
Сибирское здоровье Керчь
Сибирское здоровье Керчь
Сибирское здоровье Керчь
Сибирское здоровье Керчь
Сибирское здоровье Керчь
Сибирское здоровье Керчь
Сибирское здоровье Керчь
Сибирское здоровье Керчь
Сибирское здоровье Керчь
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