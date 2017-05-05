Навстречу Дню великой Победы

В Керченском политехническом колледже 4 мая прошел фестиваль инсценированной военно-патриотической песни, посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Преподавателей, сотрудников, студентов и гостей поздравили с наступающим праздником директор колледжа Ольга Николаевна Гребенникова, директор Керченского политехнического техникума Рудольф Сергеевич Новоженин и Председатель городского Совета ветеранов Николай Тимофеевич Китиков.

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Фестиваль открыли студенты колледжа, финалисты Всероссийского республиканского конкурса «Мы наследники Победы» литературно-музыкальной композицией «Защитникам Аджимушкая посвящается». Затем студенты показали зрителям новые подготовленные инсценировки и исполнили незабываемые песни военных лет.

Первое место завоевали студенты группы ТМ 15 -1/9 , исполнив песню «Вальс фронтовой сестры», на втором месте оказались студенты группы МЭПЗ 16-1/11 с песней «Брянская улица», третье место заняла песня студентов группы ИХОР 16-1/9 «Журавли»

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