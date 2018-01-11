Находка с трассы «Таврида» может стать туристическим объектом

Каменный мост времён Екатерины II, который нашли прошлой осенью в зоне строительства трассы «Таврида», может стать туристическим объектом.

Как рассказал зампред крымского Госкомитета по охране культурного наследия Вячеслав ЗАРУБИН, этот объект довольно интересный и хорош для показа. Правда, по словам специалистов, археологический туризм имеет свою специфику – профессор Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Игорь ХРАПУНОВ, отмечает, что не все археологические объекты подходят для туристического посещения:

«Многие археологические памятники, например, все могильники, невозможно использовать как объекты туристического показа так, как к этому все привыкли. В археологии есть такая особенность, отличающая ее от других наук, – то, что археолог уже исследовал, того уже не существует. Раскапывая, он уничтожает культурный слой».

Особенность археологического туризма в том, чтобы наблюдать за раскопками, а не смотреть на «пустые ямы». По словам специалиста, люди должны приезжать с экспедицией и наблюдать за процессом работы.

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Напомним, что прошлый сезон раскопок для археологов стал на редкость удачным. Завершить раскопки в зоне федеральной стройки планируют к концу февраля.

«Незаконченными до конца остался участок от Симферополя до Бахчисарая, еще только-только приступают к участку от Бахчисарая до Севастополя, он еще пока не сделан. Но, в принципе, все работы по трассе «Таврида» должны быть завершены примерно к концу февраля» – рассказал Директор Института археологии Крыма РАН Вадим МАЙКО.

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