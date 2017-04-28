Назначен новый глава администрации Керчи

В Керчи избран новый глава администрации города. Им стал 41-летний Сергей БОРОЗДИН.

Сегодня, 28 апреля, в ходе очередной 68 сессии керченского городского совета депутатский корпус поддержал кандидатуру Сергея БОРОЗДИНА на должность главы администрации города.

Ранее новый председатель занимал должность первого заместителя главы администрации Керчи. На эту должность его назначили, когда у бывшего главы администрации Владимира ПОДЛИПЕНЦЕВА возникли проблемы со здоровьем.

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По факту, с 30 марта 2017 года Сергей БОРОЗДИН исполнял обязанности главы администрации. Сегодня же он занял эту должность официально.

Отметим, вторым кандидатам по результатам конкурса был действующий заместитель главы администрации Керчи Николай ЗОТОВ. Однако за него сегодня проголосовало меньшее количество депутатов.

В ходе сессии Николай ЗОТОВ снял свою кандидатуру и попросил поддержать Сергея БОРОЗДИНА.

Напомним, Сергей БОРОЗДИН родился в 15.05.1975, окончил Керченский морской технологический институт, в сентябре 2016 года по довыборам в горсовет Керчи был избран по 11-у одномандатному избирательному округу. Ранее был заместителем директора по операционной части ФГУП РК «Крымские морские порты» и «Керченский торговый порт». Решением депутатского корпуса в ходе 66 очередной сессии городского совета был назначен на должность первого заместителя главы администрации Керчи.

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