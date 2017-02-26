Названа сумма контракта по строительству автоподходов к Керченскому мосту

Стало известно, во сколько обойдётся возведение автомобильных подъездов к будущему мосту, который соединит полуостров с материковой частью России. На торжественной церемонии, посвящённой началу возведения автоподходов к Керченскому мосту, глава «Росавтодора» Роман Старовойт назвал итоговую сумму контракта данной стройки.

Возведению автомобильных подходов к Керченскому мосту официально дали «зелёный свет». Как раннее сообщала редакция KerchINFO.com, 22 февраля состоялась праздничная церемония открытия памятного камня, знаменующая начало возведения автоподходов к «стройке века». Закладной камень с мемориальной табличкой, посвящённый началу возведения автомобильных подъездов к Керченскому мосту со стороны полуострова, официально открыли руководитель «Росавтодора» Роман Старовойт и глава Крыма Сергей Аксенов.

Это очень значимое событие, не только для керчан, но и для жителей всей России.

Читайте: Подрядчик трассы Таврида показал, какими будут автоподходы к трассе

Во время церемонии была названа итоговая сумма контракта строительства автомобильных подъездов к будущему мосту. Глава «Росавтодора» Роман Старовойт рассказал, что возведение автомобильного подхода, длина которого будет 8,6 километра, составит 7 миллиардов 100 миллионов рублей.

По мнению экспертов названная итоговая сумма возведения автоподхода со стороны Керчи к будущему мосту укладывается в среднюю оценочную стоимость строительства дорог аналогичного класса в Российской Федерации.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





