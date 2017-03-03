Не можешь победить – возглавь или Новый этап борьбы со «стихийщиками»

В рамках борьбы с незаконной торговлей власти муниципалитетов должны задуматься о том, как сделать ее законной. В этом убеждён заместитель Председателя Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
Запретить «стихийщикам» торговать – не является основной целью процесса. Важно организовать эту торговлю в рамках закона.
«Основная задача – не запретить «стихийщикам» торговать в принципе, а организовать их для законной торговли в специально отведенных оборудованных для этого местах и со всеми необходимыми разрешительными документами», — убежден зампредсадеателя.
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Более того, Юрий Гоцанюк высказал свое лояльное отношения к пожилым людям, которые торгуют продуктами «с грядки».
«При этом мы лояльно относимся к бабушкам, которые действительно сами вырастили овощи или зелень у себя на огороде. Им в любом случае нужно предоставить благоустроенные торговые места с крышей над головой», — сказал чиновник.
Напомним, в Керчи проблема «стихийщиков» стоит крайне остро. До недавнего времени мост, ведущий на центральный рынок был усеян торговцами рыбы, овощей, постельных принадлежностей и даже животных.