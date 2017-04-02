Не спи за рулем: где на дорогах Керчи стоит быть предельно внимательным

С момента вхождения Крыма в состав Российской Федерации количество автомобилей в нашем городе заметно увеличилось. И это не мудрено, поскольку Керченская паромная переправа стала работать намного активнее. Керчь – ворота Крыма и, собственно, на своем авто попасть на полуостров проще именно паромом.

Но всегда есть обратная сторона медали. Увеличение количества машин, в том числе и тяжелых, грузовых, на дорогах города, соответственно и увеличивает нагрузку на дорожное полотно, которое и без того далеко не везде в нормальном состоянии.

Но не о качестве керченских дорог хотелось бы сегодня поговорить. Сегодня мы бы хотели рассказать о нескольких участках города, где чаще всего случаются дорожно-транспортные происшествия.

Для написания материала мы проанализировали ДТП, происходившие в нашем городе в последние несколько месяцев. И вот что у нас получилось.

ЦЕНТР

Одним из самых насыщенных на аварии стал участок от Автовокзал-Еременко-Кирова. Там произошло порядка 10 дорожно-транспортных происшествий различной тяжести.

Причем «заколдованный участок» начинается от остановки «Еременко» в сторону Войкова и до остановки «СРЗ» в том же направлении. Только за март там произошло два столкновения. К тому же был сбит человек (правда, он переходил дорогу в неположенном месте).

Движемся далее и подъезжаем к площади Ленина, Адмиралтейскому проезду и перекрестку улиц Свердлова и Театральной. На этом участке за последние месяцы произошло порядка пяти аварий. В частности, в марте именно на пересечении Свердлова и Театральной был сбит велосипедист.

Миновав этот участок, мы добираемся до промежутка от остановки «Музей» до КУОРа. Тут также произошло около пяти ДТП, по крайней мере таких, о которых известно. В марте этого года на остановке «Музей» произошла аж тройная авария. Тогда столкнулись автомобили Форд, Мазда и ВАЗ-2199.

На улице Самойленко за последнее время произошло два столкновения. Связка Кирова-Карла Маркса отметилась четырьмя дорожно-транспортными происшествиями.

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В СТОРОНУ АРШИНЦЕВО

Едем дальше. Участок Ворошилова — Героев Сталинграда. 11 аварий! За последний месяц – 4 известных ДТП. В том числе 16 марта был сбит человек. В ГИБДД отмечали, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Район Аршинцево стал самым относительно благополучным – всего два дорожно-транспортных происшествия. Одно, небольшое, в районе остановки «Дружба». Авария произошла из-за несоблюдения дистанции. Второе – серьезное. На мосту около остановки «Партизанский». Там произошло лобовое столкновение автомобиля ВАЗ восьмой модели и автомобиля Черри. Тогда пострадавшим пришлось вызывать скорую.

ВОЙКОВА

Если двигаться в сторону завода «Войкова», то можно отметить участок Горького – Генерала Петрова. На этом промежутке произошло шесть аварий. Причем львиная их доля пришлась именно на март. Последняя авария произошла 27 числа на подъезде к Горьковскому мосту. Не смогли разминуться два легковых автомобиля: «Nissan» и «Opel». Как сообщали очевидцы, «Nissan» ехал в направлении центра города, спускаясь по мосту, а «Opel», двигаясь навстречу, пытался повернуть налево.

БАМ

На участке Куль-Обинское шоссе-Чкалова-БАМ в обсуждаемый промежуток времени случилось четыре аварии, по большей части не серьезные. Страдали только автомобили, среди людей пострадавших нет. В марте ДТП в этой части города не фиксировалось.

ИТОГ

Возможно, все случившиеся с начала года аварии не попали в список. Но это прежде всего означает, что жертв среди людей не было, а, как известно, дороже человеческой жизни ничего нет. Редакция KerchINFO.com желает керчанам и гостям города “ни гвоздя ни жезла» и просит быть осторожнее за рулем.



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