Керчь славится своими лечебными грязевыми вулканами, но совсем не теми, которые сейчас заполонили район «Нижний Солнечный». С наступившим в первые дни февраля потеплением растаял не только снег, но также исчезли подъездные дороги к домам и гаражам в этом микрорайоне Керчи.

Рабочие со стройки домов для переселенцев с Цементной слободки буквально превратили дорогу в сопочное грязевое поле. Жители и автомобили района «Нижнего Солнечного» практически купаются в грязи, но как вы понимаете, не в лечебно-оздоровительных целях. Грязь и строительные отходы образовали непролазную трясину, в которой застревают колёса автомобилей. Про то, чтобы преодолеть трясину пешком, даже речи идти не может.

Многие автомобили сегодня из-за грязи даже не смогли покинуть свои гаражи, в связи с чем их владельцам пришлось изменить свои планы на выходные и отложить все запланированные дела на потом.

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Напомним, что раннее местные жители района «Нижний Солнечный» уже принимали радикальные меры и перегораживали проезд рабочим и спецтехнике, требуя от властей хотя бы посыпать дорогу щебнем, но их просьба не была услышана. Сегодня, местные жители не стали портить свой и так не удавшийся выходной скандалом, но заверяют, что в понедельник руководству города его не избежать.

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